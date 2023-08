Nach Mordanschlag in Ecuador tritt Vizekandidatin an

Nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador soll nun seine Vize-Kandidatin Andrea González Náder bei der Wahl am kommenden Wochenende ins Rennen gehen. Da Villavicencio und die Partei sie ausgewählt hätten, ihn als Präsidenten im Falle seiner Abwesenheit zu ersetzen, habe die Parteiführung entschieden, sie als neue Präsidentschaftskandidatin aufzustellen, teilte die Partei Construye (Baue) am Samstag (Ortszeit) mit.