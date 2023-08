Raubüberfall in Graz scheitert am Kassaschluss: „Müssen’s a Stund früher kommen“

Graz – Ein bislang unbekannter Mann wollte am vergangenen Mittwoch eine Trafik in Graz ausrauben. Der Mann, der eine FFP2-Maske trug, gab an, einen Wettschein aufgeben zu wollen. Als eine Angestellte der Trafik damit beschäftigt war, den Wettschein einzulesen, legte der Täter einen Kunststoffbeutel auf das Verkaufspult und richtete eine Pistole auf die Frau.

📽️ Video | Versuchter Raubüberfall in Graz

„Ich will das Geld haben“, sprach der Täter in vermutlich steirischem Dialekt. Die Angestellte rief ihren Vorgesetzten mit den Worten „Chef, das ist ein Überfall“. Die Tat scheiterte jedoch. Der Betreiber der Trafik erklärte dem Räuber, dass die Kassa bereits geschlossen sei. „Ich komm nicht in die Kassa rein“, bekräftigte die Angestellte.

Der Täter verließ daraufhin die Trafik, kehrte kurz darauf zwar noch einmal zurück, ging aber schließlich mit leeren Händen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der unbekannte Täter zwei weitere Überfälle begangen habe: Am Donnerstag in einer Tankstelle in Kemeten (Bezirk Oberwart) und bereits am 2. August in einer Tankstelle in Preding (Bezirk Weiz).

Laut Polizei handelt es sich beim Täter um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mittlerer Statur, ca. 180 Zentimeter groß und 80 Kilogramm schwer. Bekleidet war der Mann mit einer grünen Jacke, dunkler Schildkappe und einer dunklen Hose. Außerdem trug er blaue Sportschuhe und eine Brille mit gelbem Glas. (TT.com/mosc)