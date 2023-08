Zugverkehr über das Deutsche Eck voraussichtlich bis Dienstag stark beeinträchtigt

Fernverkehrszüge zwischen Salzburg Hbf und Wörgl Hbf werden über Zell am See umgeleitet. Die Reisezeit verlängert sich bis zu 90 Minuten. Fernverkehrszüge zwischen Salzburg Hbf und München Hbf entfallen.

Grund dafür sei der Brand eines Bauzuges am Sonntagnachmittag. Dabei sei eine große Menge Dieselkraftstoff ausgetreten, durch die Löscharbeiten sei dieser in den Boden gelangt. Aus Umweltschutzgründen müsse der Boden großflächig ausgehoben werden, so die BRB.