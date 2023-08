Massive Einschränkungen am Deutschen Eck: Was das für den Zugverkehr in Tirol bedeutet

Innsbruck – Viel Geduld brauchen Zug-Reisende in dieser Woche auf dem Weg von Tirol nach Salzburg bzw. nach München. Noch bis mindesten Freitagfrüh, 4 Uhr, kommt es bei den Fahrten über das Deutsche Ecke zu erheblichen Verzögerungen. Der Grund: Am Sonntagabend war ein Bauzug in Brand geraten. Während der Reparaturarbeiten ist die Strecke zwischen Übersee und Traunstein nur eingeschränkt befahrbar.