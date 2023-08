Zugverkehr über Deutsches Eck: Massive Einschränkungen bis Freitagfrüh

Innsbruck – Reisende, die eine Zugfahrt über das Deutsche Eck geplant haben, müssen bis Freitag mehr Zeit einplanen. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) und die ÖBB mitteilen, ist die Strecke zwischen Übersee und Traunstein bis Freitag, den 18. August, nur eingeschränkt befahrbar. Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist seit dem Brand eines Bauzuges am Sonntagabend massiv eingeschränkt. Nach der behördlich verhängten Totalsperre ist inzwischen aber ein Gleis wieder freigegeben worden, teilte die Bayerische Regiobahn am Montag gegen Mittag mit. Daran werde sich voraussichtlich bis Ende der Woche nichts ändern. Zudem sei weiter mit kurzen Streckensperren zu rechnen.

Fernverkehrszüge zwischen Salzburg Hbf und Wörgl Hbf werden derzeit über Zell am See umgeleitet. Die Reisezeit verlängert sich bis zu 90 Minuten. Fernverkehrszüge zwischen Salzburg Hbf und München Hbf entfallen. Ersatzweise gibt es die Möglichkeit, die Züge der Bayerische Regiobahn und WESTbahn zu nutzen. Weiters wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und München eingerichtet.

ÖBB-Tickets werden in den Nahverkehrszügen zwischen Salzburg und München anerkannt. WESTbahn-Tickets gelten während dieser Zeit auch für die Züge der ÖBB für Fahrten zwischen Salzburg und Innsbruck. Ebenso werden in den WESTbahn Zügen auf der Strecke zwischen Salzburg und München Tickets der ÖBB anerkannt.

Grund für die Sperre war der Brand eines Bauzuges am Sonntagnachmittag. Da dabei 3000 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen sind, muss das Erdreich an der betroffenen Stelle ausgehoben werden und die zerstörte Bahninfrastruktur repariert werden. Die Züge können in diesem Abschnitt nur mit stark reduzierter Geschwindigkeit fahren, was gemeinsam mit den nach wie vor aufrechten Grenzkontrollen zu Verspätungen führe. Geplant ist, pro Stunde jeweils einen Zug in Richtung München und einen Richtung Salzburg fahren zu lassen. Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten lassen sich aufgrund der nötigen Bauarbeiten allerdings nicht vorauszusagen. (TT.com/APA)