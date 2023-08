Auto stand in Maurach am Achensee in Vollbrand, Lenkerin in Klinik gebracht

Maurach am Achensee – Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Sonntagvormittag auf der L7 (Kasbachstraße) im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee. Gegen 10.25 Uhr hatte die 39-jährige Lenkerin Rauch in ihrem Pkw bemerkt. Nachdem sie angehalten und das Auto verlassen hatte, stiegen aus dem Motorraum bereits Flammen auf. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.