Schwimmender Mann am Reintaler See mehrfach von Tretboot überfahren

Kramsach – Die Polizei Kramsach berichtete am Sonntagabend von einem schockierenden Vorfall am Reintaler See. Gegen 17 Uhr sei ein 67-jähriger Deutscher im See geschwommen, als sich dem Mann ein Tretboot näherte. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Schwimmer habe den Tretbootfahrer angefeuert, den 67-Jährigen zu überfahren.