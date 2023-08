Taiwans Vizepräsident demonstriert in USA Entschlossenheit

Der taiwanische Vizepräsident William Lai bekräftigt bei einem Zwischenstopp in den USA die Entschlossenheit seines Landes, vor autoritären Drohungen nicht zurückzuweichen. "Wenn Taiwan sicher ist, ist die Welt sicher, wenn die Taiwanstraße friedlich ist, ist die Welt friedlich", teilte das taiwanische Präsidialamt am Sonntag mit.

"Wir sind bereits auf dem richtigen Weg. Haben Sie keine Angst und kehren Sie nicht um, nur weil die Bedrohung durch den Autoritarismus wächst. Wir müssen mutig und stark sein, um Taiwan auf dem Weg zur Demokratie voranzubringen", sagte Lai laut der Mitteilung bei einem Mittagessen in New York. China verurteilte lais Zwischenstopps in den USA und bezeichnete ihn als separatistischen "Unruhestifter".

Lai unterstrich in New York, er sei auf der Basis von Würde und Gleichheit "sehr bereit", mit China zu sprechen und sich um Frieden und Stabilität zu bemühen. Er werde aber die Souveränität Taiwans schützen. Nur das taiwanesische Volk könne über seine Zukunft entscheiden, und die Republik China - so der offizielle Name Taiwans - und die Volksrepublik China seien einander "nicht untergeordnet".