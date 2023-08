Hahntennjoch nach Erdrutsch gesperrt, mehrere Keller im Außerfern ausgepumpt

Elbigenalp, Elmen – Aufgrund der starken Regenfälle kam es am Sonntagabend entlang der Lechtalstraße in den Gemeinden Bach/Stockach sowie in Elbigenalp im Bereich Untergiblen zu Überschwemmungen und kleinflächigen Vermurungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten dort auch mehrere Keller auspumpen.