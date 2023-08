84-jähriger Tiroler bei Badeunfall im Wörthersee ertrunken

Krumpendorf – Ein 84-jähriger Tiroler ist Sonntagnachmittag beim Baden im Wörthersee in Kärnten ertrunken. Der Mann war gegen 16:50 Uhr am Badesteg eines Hotels in Krumpendorf zum Schwimmen gegangen. Gegen 17:20 Uhr entdeckte ihn laut Polizei ein Stand-Up-Paddler in etwa einem Meter Tiefe bewusstlos im Wasser.