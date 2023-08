Nach Radsturz in Absam: Polizei sucht Zeugen

Absam – Am Samstag, dem 12. August fuhren ein 76-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau mit ihren Rennrädern gegen 12:30 Uhr die Landesstraße in Absam (L8) entlang, als sie beim Einbiegen in eine Hauszufahrt von einem weiteren Rennradfahrer gekreuzt wurden. Durch dieses plötzliche Fahrmanöver erschrak die Frau und stieß gegen das Rad des vor ihr fahrenden 76-jährigen Mannes. Beide stürzten, der Mann erlitt eine leichte Verletzung an der Hand und die Frau zog sich eine Schürfwunde am linken Knie und ein Hämatom am rechten Arm zu. Sie wurden noch vor Ort erstversorgt. Vom Täter fehlt aber noch jede Spur.