Vogelspinne in Stiegenhaus in Klosterneuburg entdeckt

Klosterneuburg – Eine Vogelspinne ist am Samstag im Stiegenhaus eines Mehrparteienobjekts in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) entdeckt worden. "Ermittlungen nach dem Besitzer laufen", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage.