Bei Zirl von Auto touchiert: Motorradfahrer nach Sturz kurz bewusstlos

Bei der Einfahrt auf die B177 touchierte ein Autolenker am Montagnachmittag aus unbekannter Ursache den 53-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte und erlitt mehrere Verletzungen.

Zirl – Nach einem Zusammenprall bei Zirl leisteten ein Autolenker und sein Beifahrer am Montag einem verletzten Motorradlenker Erste Hilfe. Gegen 14 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seiner Maschine von der Tiroler Straße (B171) nach links auf die Seefelder Straße ein. Ein 36-Jähriger war mit seinem Wagen auf der B177 ebenfalls in Richtung Nordwesten unterwegs. Das Auto touchierte den Motorradfahrer aus unbekannter Ursache, dieser stürzte.

Der 53-Jährige war laut Polizei kurzzeitig bewusstlos. Bis die Rettung eintraf, versorgten die beiden Autoinsassen den Verletzten. Der Motorradlenker erlitt bei dem Sturz Verletzungen im Bereich der Hüfte, dem Rücken und an den Fingern. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)