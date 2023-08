Schlaflose Nacht für Silberberger: „Bin nach wie vor schockiert“

Nach der 0:1-Niederlage in Altach hängt bei der punktelosen WSG Tirol als Tabellenschlusslicht der Bundesliga der Haussegen schief.

Innsbruck – Die desaströse Darbietung in Altach, die erst in der achten Minute der Nachspielzeit mit dem Vorarlberger Siegtreffer bestraft wurde, kostete WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger in der Nacht auf Montag fast den gesamten Schlaf.