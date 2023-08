Schreck im Jaufental: Bär stürmte auf zwei junge Südtiroler zu

Zwei junge Wanderer waren am Samstag auf dem Weg zur Mittagsspitze, als plötzlich ein Bär auf sie zugerannt kam. Die beiden Südtiroler liefen, so schnell sie konnten, ins Tal zurück.

Panik bei zwei jungen Südtirolern am Samstag in Jaufental: Sie waren am späten Vormittag auf dem Weg zur Mittagsspitze (2049 Meter) am Ende des Tals, als oberhalb der Waldgrenze plötzlich ein ausgewachsener Bär auf sie zustürmte, berichtet stol.it. Die beiden versuchten ruhig zu bleiben und langsam abwärts zu gehen. Später rannten sie bis ins Tal hinunter, so schnell sie konnten. Der Schock sitzt tief. Enttäuscht sind sie von den Behörden.