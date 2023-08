Mit E-Bike in Ginzling gestürzt: 63-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen

Die Frau streifte mit dem Lenker die Betonwand der Lawinengalerie. Sie stürzte und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. In Osttirol erlitt ein Mountainbiker bei einem Sturz schwere Verletzungen.

Ginzling – Bei der Durchfahrt der Jaunkopfgalerie geriet am Montagvormittag eine 63-jährige Österreicherin mit dem E-Bike zu weit nach rechts. Die Frau streifte mit dem Lenker die Betonwand der Lawinengalerie.

Dadurch kam sie zu Sturz, schlug mit dem Kopf am Asphalt auf und zog sich Kopf- und Schulterverletzungen zu. Bekannte leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungsgkette in Gang. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verletzte in die Klinik nach Innsbruck geflogen.