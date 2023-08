3:2 gegen Fügen: Im neuen Gewand schrieb Kematen erstmals an

Kematen – Als der erste Saisonsieg des SV Kematen in der tt.com Regionalliga Tirol am Montag abgepfiffen wurde, erklang ausgerechnet der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Dabei hatten die „Blues“ – erstmals in ihren neuen Dressen – durch den 3:2-Heimerfolg gerade Tabellenführer Fügen gestürzt. Also eine Mannschaft aus dem Zillertal.