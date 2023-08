Baerbock nach Pannenflug wieder in Deutschland

Nach ihrer abgesagten Australien-Reise ist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie landete an Bord eines Linienfluges aus Dubai kommend Dienstagabend auf dem Hamburger Flughafen, wie ein dpa-Reporter an Bord des Flugzeuges und dpa-Fotografen bestätigten. Hintergrund der abgesagten Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi waren Pannen an einem A340 der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr.