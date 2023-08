Mindestens 50 Verletzte durch Taifun "Lan" in Japan

Der Taifun "Lan" hat Teile Japans mit heftigen Regenfällen überzogen und zum Ende der Sommerferien den Rückreiseverkehr stark behindert. Mindestens 50 Menschen wurden verletzt, wie lokale Medien am Dienstagabend (Ortszeit) meldeten. Flüsse schwollen durch die starken Niederschläge gefährlich an, einige Häuser und Autos wurden beschädigt. Vereinzelt drang Schlamm in Gebäude ein. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Die nationale Wetterbehörde warnte vor der Gefahr von Erdrutschen und Überschwemmungen. In Kyoto und anderen Orten waren Zehntausende Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Am frühen Morgen (Ortszeit) war "Lan" auf der Halbinsel Kii im Westen Japans auf Land getroffen. Der siebente Wirbelsturm der Saison zog in Richtung Japan-Meer weiter.