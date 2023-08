Taifun "Lan" trifft in Japan auf Land

Der Taifun "Lan" ist in Japan auf Land getroffen und hat zum Ende der Sommerferien starke Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Die nationale Wetterbehörde warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen infolge der heftigen Regenfälle. Flüsse schwollen stark an, in Zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. In Kyoto und anderen Orten waren Zehntausende Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Betrieb mehrerer Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken wurde eingestellt.