Ex-US-Präsident Trump in Georgia angeklagt

Ein Geschworenengremium hat in den Untersuchungen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen versuchter Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentenwahl 2020 in 13 Punkten für eine Anklageerhebung gestimmt. Laut Mitteilung des zuständigen Gerichts in Fulton County werden neben Trump auch 18 weitere Beschuldigte angeklagt, darunter Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani, so das Gericht Montagabend (Ortszeit) laut der Nachrichtenagentur Reuters.