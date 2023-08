Deutscher Freizeitpark nach Unfall wieder geöffnet

Nach einem Vergnügungsparkunfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei der deutschen Stadt Freiburg läuft die benachbarte Wasserbahn-Attraktion "Atlantica SuperSplash" wieder nach Plan. "Die Boote fahren wieder", sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant. Am Vortag war bei einer Akrobaten-Show ein Wasserbecken gerissen. Daran befestigte Sprungtürme stürzten ein.