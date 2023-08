Mattle und Kompatscher ehren wieder verdiente Persönlichkeiten aus Nord-, Süd- und Osttirol

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher ehren am Hohen Frauentag traditionsgemäß wieder verdiente Persönlichkeiten. 42 Frauen und 75 Männern wird die bronzevergoldete Verdienstmedaille des Landes Tirol verliehen. Für die Rettung aus Lebensgefahr in 13 Fällen werden 20 Personen mit der silbernen Tiroler Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet.

Der Tiroler Adler-Orden dagegen wird laut Mattle an Persönlichkeiten vergeben, „die nicht aus Tirol stammen, aber denen unsere Heimat am Herzen liegt". In Gold erhalten ihn heuer Christine Bandtlow für ihre Verdienste um die Forschung als Vizerektorin der Medizinischen Universität Innsbruck, Markus Langer für seine Verdienste um das Verwaltungsmanagement der Bundesländer als Kabinettsvizedirektor der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei und Jürgen Meindl, Leiter der Sektion Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt, für seine Verdienste um die Tiroler Festspiele in Erl. Hans Gross, der sich als Entwicklungshelfer viele Jahre für die Tiroler Auswanderergemeinde Pozuzo in Peru einsetzte, erhält den Adler-Orden in Silber.