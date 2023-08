Mattle und Kompatscher zollten Persönlichkeiten aus Nord-, Süd- und Osttirol „größten Respekt“

Innsbruck – Mit einer Kranzniederlegung vor dem Andreas-Hofer-Grab in der Hofkirche, einem Gottesdienst in der Jesuitenkirche und einem Festakt in der Innsbrucker Hofburg hat Tirol am Dienstag traditionell den „Hohen Frauentag" – so wird „Maria Himmelfahrt" in Tirol genannt – begangen.