15-Jährige Go-Kart-Lenkerin bei Kollision mit Pkw getötet

Laa an der Thaya – Bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich ist am Montagabend eine 15-Jährige ums Leben gekommen. Das Mädchen kollidierte mit ihrem nicht für den Verkehr zugelassenen Go-Kart auf einer Kreuzung zwischen einem Feldweg und einem asphaltierten Güterweg im Gemeindegebiet Laa/Thaya mit einem Pkw. Dabei wurde sie unter dem Pkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.