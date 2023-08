Wegen Verpachtung des Schlachthofs: Hitler-Vergleich sorgt für Ärger in Pfunds

Die Verpachtung des Schlachthofs in Pfunds sorgte für harte Angriffe und führte zum Rücktritt des Ortsbauernobmanns im Agrarausschuss.

Pfunds – Es herrscht derzeit viel Aufregung in Pfunds. In der Obergrichter Gemeinde hat der Ortsbauernobmann seine Funktionen im Ausschuss der Gemeindegutsagrargemeinschaft niedergelegt. Die Gemeindeführung spricht von Ungeheuerlichkeiten in der Debatte um die Verpachtung des Schlachthofs.