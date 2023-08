Unwetter in Tirol: Baum stürzte auf fahrendes Auto, mehrere Muren gingen ab

Bei Mittelberg ging am Dienstagnachmittag eine Mure ab. Im Stubaital waren die Einsatzkräfte gefragt. Im Weiler Scheibe kam es zu einem Erdrutsch.

Neustift, Kaunertal, Kirchberg, Fulpmes, St. Leonhard i. P. – Am Dienstagnachmittag zogen wieder schwere Unwetter über Tirol und führten zu Murenabhängen und Hangrutschungen. Im Stubaital wurde eine Brücke von den Wassermassen mitgerissen.

Großes Glück hatte die Insassen eines Autos in Kirchbichl: Ein 18-jähriger Österreicher lenkte das Fahrzeug auf der Tiroler Straße in westliche Richtung, als auf Grund eines schweren Unwetters ein Baum umstürzte und das Dach des Wagens traf. Lediglich der Lenker des vollbesetzten Fahrzeuges zog sich eine leichte Verletzung zu. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.