Schlossfest verwandelte Ambras in einen Renaissance-Garten

Schloss Ambras – das erste Museum der Welt – ließ die Tausenden Besucher beim traditionellen Ambraser Schlossfest am Hohen Frauentag in alte Zeiten eintauchen und verzauberte mit einem bunten Programm.

Innsbruck – Das Schlossfest Ambras verzauberte am Feiertag wieder einmal die Tausenden Besucher. Von Fahnenschwingern über Gaukler und Musiker bis hin zu Renaissance-Fürsten und kämpfenden Rittern war für alle etwas dabei. Dazu präsentierte sich Schloss Ambras als Zentrum der Alten Musik ebenso wie auch als erstes Museum der Welt: In Sonderführungen wurden Familien und Interessierte in die Welt von „Ferdinand und Philippine“, den einstigen Schlossherren, ebenso eingeführt wie in die Highlights der Schloss-Ausstellungen sowie in „Schaurig Schön 2.0“.