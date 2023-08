Drei Tage abgängig: Wanderer in Elbigenalp tot aufgefunden

Am Sonntag meldeten Angehörige einen 54-Jährigen als abgängig, nachdem er von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war. Am Dienstagvormittag entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes.

Elbigenalp – Am Sonntag kehrte ein 54-Jähriger nicht von einer Wanderung zur Kasermandl Alm in Elbigenalp nach Hause zurück. Die Angehörigen schlugen Alarm. Sofort wurde eine Suche gestartet – ohne Erfolg. Auch am Montag und Dienstag rückten die Bergrettung mit Suchhunden, der Polizeihubschrauber und die Alpinpolizei, unterstützt mit einer Drohne, aus.