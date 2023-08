61-Jähriger stürzte bei Wanderung in Zams rund 40 Meter ab

Zams – Am Dienstag wanderte ein 61-Jähriger mit mehreren Begleitern vom Leiterjöchl in Richtung Württemberger Haus. Plötzlich stolperte der Deutsche. Er stürzte etwa 30 bis 40 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. An einem Felsvorsprung blieb er liegen.