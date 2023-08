Peter Gridling rollt BVT-Affäre in Buchform auf

Wien – 28. Februar 2018. Bundeskanzler war damals Sebastian Kurz (ÖVP), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). An diesem Tag sollte die Republik von einem unerhörten und einzigartigen Ereignis erschüttert werden. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Eine Schar von Staatsanwälten und Polizeibeamten dringt in das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ein.