Kammermusiktage im September: In Stams feiern auch die Obertöne

Stams – Im Stift Stams wird heuer groß gefeiert: Vor 750 Jahren hatten der Tiroler Landesfürst Meinhard II. und seine Frau Elisabeth das Kloster gestiftet. Erst gestern, zu Mariä Himmelfahrt, wurde das Patrozinium gefeiert. Und am Sonntag gedenken die Zisterzienser ihres Gründers, Bernhard von Clairvaux. Nach ihm ist übrigens eines der Schatzkästchen des Stiftes benannt – der Bernardisaal. Und der hängt wiederum mit einem kleinen, aber feinen Jubiläum im Stift zusammen – denn vom 13. bis 17. September finden die Kammermusiktage „Obertöne“ heuer zum zehnten Mal statt. Bereits am 12. September wird es dazu einen kleinen Empfang geben.

Mariya Nesterovska und Hubert Mittermayer Nesterovskiy zeichnen für die Festivalleitung verantwortlich. Für vier Abende wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „In der Tausend-Seelen-Gemeinde Stams geben sie Musik aus dem Frühbarock oder von Widmann und Strawinsky, spielen Uraufführungen mit Live-Elektronik und Stücke, die sonst (mit Prädikat ,schwierig‘) nicht in Konzertprogrammen landen“, heißt es seitens der Obertöne. Und – es funktioniert. Der Bernardisaal ist voll. „Die Leute kommen aus Stams, Rietz und Mötz und aus allen Tälern rundum, mit Begeisterung. Jeder fünfte Besucher geht gleich viermal hin und hört sich in einer Woche konzentriert 300 Minuten Musik von mehr als zwanzig Komponisten an. Und die Städter kommen auch: aus Innsbruck, Bozen, Wien, Zürich und Berlin“, heißt es seitens der begeisterten Festivalleitung.