Tiroler Jungschützen räumten im Jugendcupfinale ab

Die Tiroler Sportschützen durften am vergangenen Wochenende über schöne Erfolge beim RWS Jugendcupfinale in Innsbruck jubeln. Einige der herausragenden Leistungen: Julia Biechl (SG Absam) holte in der Kategorie 60 Liegend Juniorinnen Platz drei. Ebenso durfte sie im 3x20 Dreistellungskampf über Bronze jubeln. Kevin Weiler (SG Innvervillgraten) indes kürte sich über 60 Liegend zum Sieger bei den Junioren und räumte auch im Dreistellungskampf die Goldmedaille ab. Zudem heimste der junge Osttiroler den Wanderpokal (bestes Gesamtresultat) ein.