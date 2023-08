Wegen Drogen und Verletzung von Innsbrucker Polizisten: 16-Jähriger angezeigt

Innsbruck – Ein 16-jähriger Syrer erhielt am Dienstag eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Laut Polizeibericht wollten Beamte der Polizei-Inspektion Innsbruck Bahnhof eine Kontrolle durchführen, doch der Jugendliche versuchte zu flüchten und verletzte dabei einen Beamten am Knie.