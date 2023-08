Gut zu wissen: Wie der Körper mit extremen Wetterumschwüngen umgeht

Von der Kaltfront in die nächste Hitzewelle: Extreme Temperaturunterschiede sind in Tirol keine Besonderheit und können dem menschlichen Körper ganz schön zu schaffen machen. Viele „Wetterfühlige“ leiden an Schwindel, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Warum das so ist und was man dagegen tun kann.