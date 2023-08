Pertisau – Zwei E-Bike-Fahrer sind am Mittwochnachmittag in Pertisau aneinandergestoßen und gestürzt. Laut Polizei waren der 65-Jährige und der 64-Jährige gegen 15.20 Uhr nebeneinander auf der Gramaistraße talauswärts unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Beide Männer zogen sich Verletzungen zu, sie wurden per Notarzthubschrauber und Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)