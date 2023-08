NEOS drängen auf Veröffentlichung von Regierungsstudien

Die NEOS kritisieren die türkis-grüne Koalition für die "Geheimhaltung" bei von der Regierung in Auftrag gegebenen Studien. Laut einer Anfragen-Serie des pinken Vize-Klubchefs Nikolaus Scherak an die Bundesministerien gab die Bundesregierung von August 2022 bis Juni 2023 mehr als 11 Mio. Euro für Studien aus. Von den 167 Studien wurden allerdings nur 53 veröffentlicht - "Diese Geheimniskrämerei ist schlicht nicht akzeptabel", so Scherak.

Die Bürgerinnen und Bürger hätten all diese Studien mit ihrem Steuergeld bezahlt - "sie haben also ein Recht darauf, sie auch zu bekommen", so Scherak. Dass die ÖVP das Gesetz ignoriere, sei "nicht besonders überraschend". "Dass die Grünen es ihr gleichtun und ebenso auf die Veröffentlichungspflicht pfeifen, zeigt, dass sie den Anstand bei ihrem Eintritt in die Regierung an der Garderobe abgegeben haben", so der pinke Abgeordnete in einer schriftlichen Stellungnahme.