82-Jährige reist mit dem Rucksack um die Welt: Tirolerin erzählt bei „Tirol Live“ von ihren Abenteuern

Innsbruck – Sie ist gerade erst von einer langen Reise aus Pakistan zurückgekehrt, feierte gestern ihren 82. Geburtstag und fährt heute schon wieder nach Verona, wo sie bereits über 100 Mal in der bekannten Arena eine Opernvorstellung genossen hat. Hannelore Knoflach hat das Reisefieber gepackt und seit knapp 30 Jahren ist sie mit ihrem Rucksack als so genannte Backpackerin in der ganzen Welt unterwegs.