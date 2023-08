Nach erstem Arbeitsgespräch: Innsbrucker NEOS schließen Fusion mit VP aus

Die NEOS schließen indes eine gemeinsame Gemeinderatsliste aus. Das erste Arbeitsgespräch am Mittwoch sei aber konstruktiv und auf Augenhöhe verlaufen, betont Gemeinderätin Julia Seidl. „Uns ist es ein Anliegen, dass in Innsbruck etwas weitergeht. So sind wir inhaltlich immer bereit zusammenzuarbeiten“, betont Seidl und kündigt weitere Gespräche an.