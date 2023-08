Sevillas Elferpech bescherte Manchester City den Supercup

Athen – Manchester City hat sich zum ersten Mal den Supercup im europäischen Club-Fußball geholt. Der aktuelle Champions-League-Sieger setzte sich am Mittwochabend in Athen im Duell mit Europa-League-Gewinner FC Sevilla denkbar knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden, zur Halbzeit war der spanische Vertreter Sevilla noch in Führung gelegen.

Youssef En-Nesyri (25.) brachte Sevilla in der ersten Hälfte in Front, nach dem Seitenwechsel traf der 21-jährige Cole Palmer (63.) zum Ausgleich. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine Treffer mehr, weshalb die Partie direkt ins Elfmeterschießen ging. Dort bewiesen bis zum 5:4 alle Schützen Nervenstärke und verwandelten, der Serbe Nemanja Gudelj traf nur die Latte.

Beide Teams begannen im Stadion Georgios Karaiskakis schwungvoll. Die erste große Chance verzeichnete ManCity durch Nathan Ake, Sevilla-Tormann Bono klärte den Kopfball des Niederländers in der 8. Minute. In der 17. Minute zeigte der Marokkaner bei einem Schuss von Jack Grealish von der Strafraumgrenze eine weitere Parade. Wenig später wurden die "Citizens" - mit Neuerwerbung Joško Gvardiol erstmals in der Startaufstellung, aber ohne den verletzten Kevin De Bruyne - jedoch kalt erwischt. Nach Acuña-Flanke von links setzte En-Nesyri einen wuchtigen Kopfball zum 1:0 in die Maschen.