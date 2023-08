Spanien: Neu gewähltes Parlament hält erste Sitzung

Nach der vorgezogenen Neuwahl am 23. Juli ist das Parlament in Madrid zum ersten Mal zusammengekommen. Auf dem Plan stand unter anderem die Wahl der neuen Kongresspräsidentin. Wer neuer Präsident des Landes wird, ist immer noch völlig offen. Auch eine weitere Neuwahl ist nicht ausgeschlossen.

