Rechnungsabschluss brachte Tirol 83 Mio. Euro weitere Schulden

Innsbruck – Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat diese Woche den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 mit einer Nettoneuverschuldung von 83,4 Mio. Euro beschlossen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 hatte die Nettoneuverschuldung noch 561 Mio. Euro betragen. Die Pro-Kopf-Schulden erhöhten sich 2022 von 1173 auf 1260 Euro. Die Landesregierung betonte in einer Aussendung zudem, dass die Schulden in geringerem Ausmaß gestiegen seien als im Budget vorgesehen gewesen war.