Brüstung der Steinbrücke in Schwaz in Bewegung: Sofortige Sperre des Gehweges

Schwaz – Einer der Gehwege auf der Schwazer Steinbrücke musste am Donnerstag überraschend gesperrt werden. „Das, was wir schon länger geahnt haben, ist nun tatsächlich eingetreten“, sagt Mobilitätsreferent Hermann Weratschnig. Eine aktuelle statische Prüfung veranlasste zur sofortigen Sperre. „Die Prüfung ergab, dass auf der Spitalsseite der Brücke die Brüstung in Bewegung ist und zwar um sieben Millimeter“, erklärt Weratschnig.