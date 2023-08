Willi für mehr Bundeskompetenz bei Kinderbetreuung

Innsbruck, Wien – Nachdem sich die Jugend- und Familiensprecherin der Grünen im Nationalrat, Barbara Neßler, dafür ausgesprochen hatte, „die gesamte Elementarpädagogik in Bundeskompetenz zu bringen“, stößt nun auch Innsbrucks Grünen-Bürgermeister Georg Willi in dieselbe Richtung. Eine Kompetenzverschiebung von Ländern hin zum Bund brächte Vorteile, sagte Willi am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck: „So lassen sich etwa bundeseinheitliche Kriterien festlegen“.