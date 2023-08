Trauer um GoT-Star Darren Kent: Schauspieler wurde nur 36 Jahre alt

Der Schauspieler Darren Kent (36), bekannt durch seine Rolle in der erfolgreichen Fantasy-Serie „Game of Thrones“, ist vor wenigen Tagen nach langem Kampf gegen mehrere chronische Erkrankungen gestorben.

Innsbruck – Darren Kent erlangte mit seiner Rolle als Ziegenhirte aus Slavers Bay in der erfolgreichen Fanatsy-Serie „Game of Thrones“ internationale Bekanntheit. Er hatte außerdem Gastauftritte in britischen Fernsehserien wie „Shameless“ und war auch als Regisseur und Autor tätig. Mit seinem Cockney-Akzent und seinem markanten Aussehen stach der in London lebende Schauspieler heraus.