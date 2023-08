Nach „gratis" tanken in Vomp mit entfremdeten Kennzeichen: Täter erhielt Anzeige

Vomp – Ein 42-jähriger Österreicher wurde am Donnerstag wegen Treibstoff-Diebstahls und entfremdeter Kennzeichen angezeigt. Der Polizei war der vorerst unbekannte Täter am 1. August gemeldet worden, nachdem er bei einer Tankstelle in Vomp sein Auto tankte ohne zu bezahlen. An dem Fahrzeug hatte er ein gefälschtes Kennzeichen angebracht.