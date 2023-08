Zwei Autos krachten in Ried frontal zusammen: Beide Lenker im Spital

Prutz – Ein 19-Jähriger und eine 50-Jährige mussten am Donnerstag gegen 17 Uhr von Helfern erstversorgt werden, nachdem sie mit ihren Autos auf der Dorfstraße von Ried im Oberinntal frontal zusammen gestoßen waren. Laut Polizeibericht war der 19-Jährige mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Prutz gefahren, als er auf der regennassen Straße die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.