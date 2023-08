Land unter in Bayern: Unwetter flutete Nürnbergs Straßen und schloss Menschen in Autos ein

Schwere Unwetter sorgen in Bayern für Hunderte von Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Schwer getroffen hat es vor allem Nürnberg, wo Straßen, Unterführungen und Bahnhöfe unter Wasser stehen. Eine amtliche Unwetterwarnung blieb bis in den späten Abend hinein aufrecht.

Nürnberg – Eine Unwetter-Zelle die am Donnerstag Abend über Bayern hinweg zog, führte vor allem in Nürnberg zu Hunderten von Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Starkregen hatte Straßen, Keller und Tiefgaragen überschwemmt, Autos blieben in Unterführungen im Wasser stecken. Laut Polizei konnten sich die Insassen aber selbst aus den Autos befreien.

Bis in den späten Abend galten im Großteil des Freistaates Bayern amtliche Wetter-Warnungen. Vor schwerem Gewitter warnte der Deutsche Wetterdienst vor allem in der Region Ingolstadt, zwischen Bayreuth, Amberg und Cham sowie südlich von Coburg. Hier drohten heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Schwere Schäden richtete das Unwetter vor allem in Nürnberg an. Partiell gab es in Teilen der Stadt keinen Strom, weil Trafostationen ausfielen. Neben Insassen, die in ihren Autos eingeschlossen waren, wurden auch Straßenbahnen von den Überschwemmungen außer Gefecht gesetzt, da sie in den Wassermassen nicht weiterfahren konnten. Wie Presse-Berichten aber zu entnehmen war, konnten sich alle Personen aus den Autos befreien. Meldungen über Personenschäden liegen vorerst nicht vor.