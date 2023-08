Mehrere rätselhafte Fälle in Tirol: Nicht nur Schicksal von vermisster Sara ungeklärt

Innsbruck – Sara R. (16), Adrian Lukas (40), Tabita C. (55), Katharina Kirchmair (33), Rida Zoundri (21): Fünf Menschen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet – sie werden teils seit mehreren Jahren in Tirol vermisst. Aber nicht nur das – jeder der fünf Fälle ist aus unterschiedlichen Gründen ungewöhnlich. Bei zumindest drei Abgängigen stehen sogar Verbrechen im Raum. Dazu zählt die vor einem Jahr verschwundene Sara R., die möglicherweise in Deutschland gefangen gehalten und zur Prostitution gezwungen wird – die TT berichtete mehrfach. Ein Abgängiger könnte sogar einem Mord zum Opfer gefallen sein. Sein Name: