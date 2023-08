Medaillen-Hoffnung Weißhaidinger: „Space Traveller“ soll zu Gold fliegen

Innsbruck – Ein mit Wasser gefüllter Ring im Training, ein neues Hightech-Arbeitsgerät und Würfe mit einer Gesamtweite von 1000 Metern: Vor seinem morgigen Einsatz bei der Leichtathletik-WM in Budapest (HUN) stimmen die Vorzeichen für Österreichs Medaillen-Hoffnung Lukas Weißhaidinger. Denn dem Zufall überließ der 31-jährige Olympia-Dritte aus Taufkirchen an der Pram so gut wie nichts.

Hochform: Bei der WM 2019 in Doha flog sein Diskus 66,82 Meter weit und damit auf den Bronze-Rang. Es ist Weißhaidingers momentan einzige WM-Medaille. Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, könnte das Jahr kaum besser gelaufen sein. Der ganz große Einsatz fehlt zwar noch, doch es finden sich von Mai bis Ende Juli neun Siege sowie ein zweiter und zwei dritte Plätze in den Ergebnislisten. Das wichtigste: Am 19. Mai flog der Diskus auf die heimische Rekordweite von 70,68 Meter – der ersehnter „70er“ war gelungen, ein Befreiungsschlag. „Mein erster 70-m-Wurf in einem offiziellen Wettkampf hat mir viel Druck genommen“, meinte Weißhaidinger. Dass die Diamond League nicht auf dem Plan stand, soll kein Hindernis sein, sondern aufgeladene Akkus garantieren.